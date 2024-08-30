Киркоров тайно приехал в Екатеринбург с девушкой

Певец Филипп Киркоров тайно приехал в Екатеринбург в компании девушки. Об этом сообщает E1.RU.

Отмечается, что Киркоров был замечен с неизвестной девушкой в ярко-розовой кофте у отеля «Хаятт». По словам очевидца, певец со своей спутницей приехал туда на Mercedes, вместе с ним к зданию также подъехал микроавтобус, из которого вышел мужчина в шортах и футболке. Также он указал, что у отеля была расставлена охрана перед приездом Киркорова.

В пресс-службе певца подтвердили визит артиста в Екатеринбург. При этом там подчеркнули, что поездка носит конфиденциальный характер.