Поведение Аллегровой возмутило Пригожина

На днях Ирина Аллегрова шокировала публику, когда весьма дерзко ответила представителям СМИ на предложение пообщаться и передать что-либо своим поклонникам. Артистка дала понять, что ни у кого нет шанса получить от нее хотя бы один ответ. Некоторые даже оскорбились ее вспыльчивостью. Сегодня POPCAKE удалось взять комментарий на эту тему у Иосифа Пригожина.

Продюсеру также часто приходится давать интервью. Как он к этому относится и понимает ли поведение Аллегровой?

«Мне кажется, с прессой нельзя так себя вести. Я не согласен. Я видел какие-то вещи. По крайне мере, если артист приходит и знает, что на этом мероприятии будет огромное количество прессы, надо быть к этому готовым. По крайней мере, надо быть вежливее по отношению», — поделился он.

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Супруг Валерии также добавил, что отвечать подобным образом — это право вокалистки, однако, по его мнению, она могла повести себя чуть более сдержанно. Или же просто выбрать другие локации для нахождения. Закрытые павильоны, к которым нет доступа журналистам.