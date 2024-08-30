Любовь и прочие неприятности: nkeeei выпустил свой первый сольный альбом

Один из соавторов, пожалуй, главного хита уходящего лета «ГЛАМУР» nkeeei дебютировал с сольной пластинкой first date magic. Всего в романтичный полноформатник, полный песен о любви и сексе, вошло 9 треков, среди которых есть фиты с LOVV66, Wipo, Babyface Melo (не путать с Baby Melo!) и uniqe.

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Уже не первый год белорусское трио uniqe, nkeeei & ARTEM SHILOVETS радует слушателей мелодичными хип-хоп- и R&B-треками. Музыканты пользовались популярностью у поклонников жанров, однако летом 2024-го их карьера вышла на новый уровень. После выпуска альбома GLAMOUR, выполненного в Y2K-эстетике, артистов настиг головокружительный успех: завирусившийся в соцсетях заглавный трек пластинки принес им первые места в чартах, десятки миллионов прослушиваний и просто огромное количество вертикальных видео, снятых под него.

Согласитесь, не воспользоваться волной столь бешеной популярности было бы странно. Вероятно, то же самое подумал nkeeei, решив выпустить в столь удачный момент свой дебютный сольный альбом. До этого артист дропал отдельные от трио синглы, делал фиты, но никогда еще не выпускал самостоятельно полноформатники.

Если GLAMOUR представлял собой этакий манифест романтичных прожигателей жизни, то first date magic максимально сконцентрирован на теме влюбленности, нюансов отношений и секса. По звуку это тот же текучий эротичный R&B, но местами в нем можно услышать гэридж (трек «Дорогой»), ритмы джерси-клаба («Быть, а не казаться :(»), и, возможно, в процессе знакомства вы расслушаете что-то еще.

В первом же треке «Когда увидел тебя» nkeeei рассказывает об очаровании влюбленности и горечи последующего разочарования в девушке, после чего начинает проходиться по разным вариациям взаимоотношений. «Снова звонит» — история про бывшую, с которой вы решили остаться друзьями, но что-то пошло не так, а «Летать» о моменте, когда дама сердца в обиде, но вы еще не знаете причину и усиленно растапливаете лед между вами.

Ревность, ссоры, желание все исправить сексом, страх все испортить, а также маленькие и большие радости встреч без обязательств — с учетом такого эмоционального коктейля название альбома first date magic, или «магия первого свидания», звучит максимально иронично.

Альбом вряд ли повторит успех «ГЛАМУРА», но, вполне вероятно, в ближайшее время что-то из этих треков вы услышите в вертикальных видео. First date magic — хороший дебютник и по совместительству приятный релиз для прогулок в последние дни лета, в котором есть место и искренним переживаниям, и меметичным строчкам.

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