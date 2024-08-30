Алексей Горбашов из «Миража» подал иск к организаторам шоу Маргариты Суханкиной

Гитарист евродиско-коллектива «Мираж» Алексей Горбашов подал в суд на организаторов выступлений экс-вокалистки команды Маргариты Суханкиной.

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В разговоре с изданием «Газета.Ru» артист заявил, что Маргарита незаконно исполняет песни «Миража» на своих концертах. «Все это вдвойне грустно и печально, так как авторские отчисления, которые они незаконно присвоили себе за все эти годы, а по самым скромным оценкам композитора группы Андрея Литягина, это более 30 млн рублей, могли бы сейчас пойти на благие цели», — поделился Горбашов.

Иск против шоу певицы слушается в Арбитражном суде Московской области. До этого действия Суханкиной уже посчитал незаконными Верховный суд РФ. Тогда организаторам ее выступлений был выписан штраф.

В данный момент солисткой «Миража» выступает Екатерина Болдышева, присоединившаяся к проекту в 1990-м.

Ранее коллектив рассказал, что стал выступать чаще благодаря сериалу «Слово пацана» (2023).