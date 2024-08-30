Ставропольцы возмущены гонораром певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, поэтому требуют отменить его концерт. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает Telegram-канал «360».

Сообщается, что за час выступления на Дне Ставропольского края Дронов получит 15 миллионов рублей. Также еще 4,6 миллиона рублей будут потрачены на райдер певца. Заказчиком выступает Ставропольская государственная филармония.

— Выбор артиста Шамана на праздновании Дня Ставрополя и края связан с патриотичностью его репертуара, исполняемыми духоподъемными песнями, что имеет актуальное звучание в настоящее время, — пояснили в ведомстве Telegram-каналу.

Многие жители края недовольны таким расходом государственного бюджета. Они заявили, что в регионе есть другие проблемы, на которые стоит потратить такие большие деньги. Часть местных жителей добиваются отмены выступления Дронова, а некоторые предлагают уменьшить размер гонорара.

Владелец «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если на одной сцене с ними приглашают выступать Дронова. «Вечерняя Москва» пообщалась с певцом Юрием Лозой и узнала, почему один за другим возникают скандалы.

Музыкант и член совета директоров ЗАО «Русская Медиагруппа» ЮрКисс рассказал, что SHAMAN часто по необъективным причинам отказывался выступать на новых территориях России.