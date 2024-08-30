Группа «Комната культуры» выпустила клип с актрисой Стасей Милославской

Молодой барнаульский поп-рок-коллектив «Комната культуры» представил видео на композицию «Все они о тебе».

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В ролике показана история непростой любви лирического героя в исполнении лидера «Комнаты культуры» Жени Трофимова и его музы, которую сыграла артистка Стася Милославская («Бык» (2019), «Стрельцов» (2020), «Колл-центр» (2020)). В качестве главного художественного образа в клипе выступают листы бумаги с текстами песен.

Трофимов — финалист «Новой Фабрики звезд» на МУЗ-ТВ в 2017 году. Исполнитель писал треки для таких музыкантов, как HammAli & Navai, BahhTee, Burito, Настасья Самбурская. Группу «Комнаты культуры» Женя основал в 2022-м.

Тем временем Стасю можно будет увидеть в сериале «Комбинация» об одноименной поп-группе 90-х. Первая серия проекта увидит свет 6 сентября.