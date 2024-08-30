Фирма Тины Канделаки задолжала 378 тысяч рублей

Компания «Тк Эдьюкейшн», зарегистрированная телеведущей Тиной Канделаки, имеет долг перед Федеральной налоговой службой России в размере 378 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, компания была создана Канделаки для продвижения курсов по речи.

«И если год назад проблем с налогами у бизнеса не было (…), то в 2023-м трудности появились», - отмечает «Звездач».

Так, по данным ФНС, у проекта Канделаки есть задолженность по налогам и сборам.

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Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) рассказала о том, что «побудила» бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова погасить задолженность по налогам в размере 79,3 миллионов рублей. Как уточнили в ФССП, в отделе судебных приставов по Республике Дагестан начали производство о взыскании с Нурмагомедова задолженности. В результате спортсмен пошел на сотрудничество и оплатил долги.