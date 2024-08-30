Пластический хирург рассказал, чем грозит Инстасамке синюшность ягодиц

Посинение ягодиц, которое наблюдается у Инстасамки после операции по их увеличению, может свидетельствовать о риске некроза, отторжения имплантов и сепсиса, рассказал KP.RU пластический хирург Ариф Гасанов. По его словам, такая операция — это достаточно серьезное вмешательство.

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Как видно на фотографиях, кожа имеет синюшный оттенок. Это может говорит о том, что есть сильное натяжение тканей. Проще говоря, в маленькую ягодицу поставили слишком большой имплант, в связи с чем кожа натянулась и отток венозной крови нарушен. Это может привести к тяжелым последствиям в виде отторжения имплантов, некроза тканей, сепсиса и испорченного вида ягодиц, — отметил хирург.

Гасанов добавил, что у певицы прослеживается очевидная дисгармоничность между чересчур объемными ягодицами и тонкими ногами, непропорциональными тазу. И это, по его мнению, — неудовлетворительный результат операции, несмотря на вкусовщину таких вмешательств. Импланты Инстасамки выглядят неестественно, к тому же существует риск их поворота имплантов и деформации ягодиц.

Лучше бы девушка сделала липофилинг — это процедура, когда хирург с помощью липосакции пересаживает жировую ткань клиента в ягодицы, подытожил специалист.

Ранее певица Инстасамка выложила в социальную сети фотографию своих увеличенных с помощью силиконовых имплантов ягодиц, чем шокировала пользователей. Комментаторы назвали снимок антирекламой пластики и отметили синюшность этой части тела девушки.

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