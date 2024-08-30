Налоговая закрывает компанию блогерши Марии Погребняк

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрывает компанию блогера Марии Погребняк. Регистрирующий орган принял решение об исключении юрлица ООО «Хайпоушен» из ЕГРЮЛ, учредителем и руководителем которого она числится, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что бизнес был зарегистрирован в 2022 году. При этом сейчас в реестр была внесена отметка о том, что он недействующий. Канал напомнил о том, что несколько лет назад Погребняк активно продвигала свой бренд женской косметики ООО «Белби», однако выручка и прибыль фирмы за 2023 год продемонстрировали плохой результат. Вместе с тем сообщатся, что ее концертное агентство ООО «Виллстар» оказалось прибыльным.

Напомним, что в мае Мария Погребняк сообщила подписчикам Telegram-канала, что вновь выходит замуж. Она опубликовала снимок с обручальным кольцом. Блогер заявила, что ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца во время прогулки в Лужниках. Как заявила Погребняк, для нее данный шаг стал неожиданностью.

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Ранее РИА Новости сообщило, что российская налоговая служба ограничила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в нескольких банках.