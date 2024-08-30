Певец Акмаль стал жертвой мошенников из-за The Weeknd

20-летнего певца Акмаля Ходжаниязова (Akmal’) обманули, когда он пытался купить билеты на концерт в Сиднее. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Ходжаниязов хотел посетить выступление группы The Weekend, которое должно состояться в крупнейшем городе Австралии 23 октября. Он зашел в группу, где нашел посредника по имени Дарья. Акмаль перевел ей 105 тысяч рублей, после чего мошенница удалила переписку и добавила музыканта в черный список.

Певец обратился в полицию. Правоохранители начали проверку по факту происшествия. Ущерб молодой исполнитель назвал для себя значительным.

Напомним, что Ходжаниязов получил первую известность после участия в шоу «Голос. Дети». Выпустил дебютный альбом под названием «Песни о твоих глазах» в 2022 году — он получил платиновый статус. Наиболее известен как исполнитель песен «Из-за тебя», «Вдоль дорог», «По полюшку».