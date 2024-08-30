«Комбинация» подняла ценник на корпоративы в два раза после успеха «Слова пацана»

Группа «Комбинация» подняла ценник на корпоративы вдвое. Об этом сообщает kp.ru.

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Солистка Татьяна Иванова выступает в компании четырех девушек — бэк-вокалистки и музыканток, играющих на клавишных, гитаре и ударных. Свои хиты «Бухгалтер», «Два кусочека колбаски», «Вишневая девятка» и другие они исполняют за 2 миллиона рублей, хотя в прошлом году их концерты стоили миллион.

По словам прокомментировавшего рост спроса организатора концертов, спрос на «Комбинацию» действительно растет. Он связал это с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«После сериала «Слово пацана» многие стали делать праздники в стилистике 90-х годов, а музыку заказывают ту, по которой фанатели в молодости, а не только из этого фильма. И «Комбинация» для многих — атрибут ностальгии по юности. Спрос на их песни был всегда — просто теперь он стал больше», — заключил он.

В саундтреке «Слово пацана» только одна песня «Комбинации» — «Не забывай». Татьяна Иванова поет в группе с самого начала, в разные годы в «Комбинации» состояли Алена Апина и Светлана Кашина. Апина также исполняет некоторые хиты «Комбинации» сольно.

В сентябре выйдет сериал о группе с одноименным названием «Комбинация».