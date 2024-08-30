Артисты, уехавшие из России после начала специальной военной операции на Украине, никому «даром не нужны» за границей, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что это лишнее доказательство искусственно созданной переоцененности этих звезд и их «запредельной самооценки». По его мнению, всех этих артистов за рубежом ждет одинаковая судьба.

Лишнее доказательство как искусственно созданной переоцененности в общественном мнении, так и запредельной самооценки. А судьба — да, общая для этой бесславной плеяды. Можно подумать, у кого-то есть сомнения в том, что абсолютное большинство наших, в том числе гораздо более талантливых артистов, за рубежом никому даром не нужны, — высказался Шолохов.

Журналист Дмитрий Горин ранее выразил мнение, что покинувшие Россию артисты испытывают «фантомную боль» по российской сцене, признанию, успеху, а также по огромным гонорарам. Среди таких деятелей культуры он выделил актрису Чулпан Хаматову. Он уточнил, что цена билетов на спектакль с артисткой в Израиле достигает 300 шекелей (7500 рублей), но публика считает стоимость представления слишком высокой.