У брата Владимира Кузьмина нашли неизлечимое заболевание

Брат музыканта Владимира Кузьмина и его бывший коллега по сцене Александр Кузьмин неизлечимо болен. Об этом сообщил «Пятый канал».

© Газета.Ru

Первые недомогания у Александра Кузьмина начались месяц назад после отдыха в Сочи. У него упало давление, он стал стремительно худеть, ощущает сильную слабость.

«Вот так он лежит целыми днями в одежде. Может шубу сверху положить, в ботинках, потому что ему холодно, а потом ему может стать жарко», — рассказала жена музыканта Наталия Кузьмина.

Врачи диагностировали Кузьмину впервые выявленный сахарный диабет. Ему нельзя употреблять спиртное и придется до конца жизни принимать лекарства.

«Помимо изменений, которые происходят в артериях, они регулярно могут быть и провоцировать развитие инфаркта, инсульта, то есть прогрессирование атеросклероза, самое страшное — это кома», — предупредила артиста терапевт Ольга Козлова.

Семья Александра Кузьмина рассчитывает на помощь его популярного брата. Сам Владимир Кузьмин в беседе с журналистами признался, что заблокировал родственника в мессенджерах.

14 августа Александр Кузьмин попал в больницу с нервным срывом.