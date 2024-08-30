Раскрыта судьба концерта рэпера Канье Уэста в Москве

Московский концерт рэпера Канье Уэста в России, о котором несколько месяцев писали в СМИ, не состоится. Организаторы площадки так и не дождались ответа артиста. Подробности узнал Telegram-канал Baza.

Источник сообщил, что в ближайшее время выступление Канье будет невозможно. Дело в том, что исполнитель перестал выходить на связь. Во время своего приезда в Москву он посмотрел два возможных для концерта стадиона, запросил пять миллионов долларов, обговорил все детали, а затем пропал. Согласие и подпись Уэста в договоре ждали неделями, но он ничего не ответил.

Baza отмечает, что изначально шоу планировалось в сентябре. Однако за несколько недель его организовать нереально. Перенесут ли концерт или же рэпер все-таки не выступит для российских поклонников, пока неизвестно.

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Напомним, что в начале августа фанаты артиста обсуждали, что он активно готовится к концерту в Москве. Такие выводы они сделали из-за его нового мерча с надписями на кириллице.

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