Назван гонорар Xzibit за корпоративы в России

Назван гонорар американского рэпера Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер IV) за корпоративы в России. Сумма стала известна Telegram-каналу Mash.

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После выступления в ноябре, утверждает издание, рэпер готов остаться в стране на несколько дней и выступать на частных мероприятиях за 17 млн рублей.

Программа, рассказали организаторы, будет аналогична его основному шоу с сибирской группой Otyken — 3-4 часа.

Организатор должен будет оплатить артистам проживание, выплатить суточные команде и музыкантам, а также выполнить райдер, в который входят закуски, вода, ящик энергетика и виски.

Накануне стало известно, что рэперу задержали визу, и концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве переносятся на ноябрь. По информации Mash, договор с Xzibit уже подписан, площадки забронированы, артист получил предоплату. Однако якобы из-за давления со стороны властей США, которые попросили Xzibit не ехать в Россию до выборов американского президента, выступления откладываются.