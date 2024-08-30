Михаил Шац* хочет вывести из России 100 млн рублей

Шоумен Михаил Шац* хочет вывести из России еще 100 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, он собирается продать пятикомнатную квартиру на Патриарших прудах в Москве по хитрой схеме.

В апреле у элитной недвижимости появился новый владелец — брат комика Леонид. Вскоре после этого квартира была выставлена на продажу. Таким образом Шац* пытается не отпугивать потенциальных клиентов, поскольку жилье иноагентов и другая их недвижимость продается сложнее. Люди порой боятся быть привлеченными за «финансирование иноагента», а также сбивают цену.

В самой квартире площадью 180 квадратных метров гостиная, четыре спальни, три санузла и изолированная кухня. Сейчас продажей занимается риэлтор, который держит личность хозяев в секрете. Канал отмечает, что несмотря на это, активность вокруг объекта все равно невысока.

Напомним, что ранее Шац* продал свою квартиру в Санкт-Петербурге. Первоначально «родовое гнездо» выставили на продажу за 40 млн рублей, однако желающих не нашлось и цену стали снижать. В результате трехкомнатное жилье неподалеку от Марсова поля продали за 33 млн рублей.

Шац рассказал о заработке во время жизни в России

Комик уехал из России в Израиль после начала специальной военной операции. Он рассказывал, что получил израильское гражданство еще в 2015 году. В России у шоумена заблокированы счета индивидуального предпринимательства за отсутствие декларации. Кроме того, его оштрафовали на 30 тысяч за отсутствие иноагентской маркировки на публикациях в социальных сетях.

*Шац М. Г. Признан Минюстом РФ иностранным агентом