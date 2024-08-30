Популярный рэпер не смог приехать в РФ из-за давления властей США

Telegram-канал Mash сообщает, что американскому рэперу, ведущему передачи «Тачку на прокачку» на MTV Элвину Джойнеру (Xzibit) пришлось перенести свое выступление в России из-за давления властей США. По данным Mash, выступление от него потребовали перенести как минимум на ноябрь, после выборов президента США.

Выступления Xzibit вместе с музыкальной группой коренных народов Сибири Otyken должны были пройти в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в октябре. По данным Mash, договор был уже подписан, площадки забронированы, но затем анонс выступления пропал из соцсетей.

«Официальная причина - рэперу задержали визу. <…> Со слов команды - из-за давления со стороны правительства США. Которые настойчиво попросили не ехать в Россию хотя бы до выборов президента», - рассказал Telegram-канал.

По данным Mash, организовать выступление с Otyken рэпер решил сам - он узнал о группе, связался с ее представителями и договорился о концертах. Также Xzibit планирует подключить к выступлениям рэпера и продюсера Dr. Dre.

В России Xzibit получил известность благодаря передаче «Тачку на прокачку», в которой команда автомехаников и автодизайнеров радикально улучшала подержанные автомобили. Xzibit выпустил семь сольных альбомов, работал с известными рэперами, включая Eminem, Snoop Dogg и Dr. Dre, а также снялся в фильмах «Восьмая миля», «Секретные материалы: Хочу верить», «Цена измены» и других.