Шац* придумал хитрую схему по вывозу из РФ еще 100 миллионов рублей

Шоумен Михаил Шац* предпринял попытки вывезти из России до 100 миллионов рублей, придумав необычную схему по продаже элитной квартиры в Москве площадью 180 квадратных метров. Об этом в пятницу, 30 августа, рассказывает Telegram-канал Shot.

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По его информации, в апреле этого года квартира Шаца* была переоформлена на нового владельца — его брата Леонида. И уже после этого недвижимость была выставлена на продажу за 100 миллионов рублей.

Такая мера связана с тем, что продажа квартиры и другая недвижимость иноагентов сложнее продается. Люди зачастую не хотят связываться с ними из опасений, что их могут привлечь к ответственности за финансирование этого человека.

Риэлтор также замалчивает информацию о бывшем владельце квартиры, сообщает Shot.

До этого шоумен продал свою квартиру в Санкт-Петербурге. Ее показывали покупателям, даже не сняв со стены семейный фотоархив.

Телеведущий в рамках подкаста на YouTube-канале Sheinkin40 рассказал о главных минусах своей эмиграции. По словам знаменитости, самая большая проблема заключается в редких встречах с дочкой Антониной.

Еще в 2018 году телеведущие и юмористы Татьяна Лазарева* и Михаил Шац* объявили о своем расставании, однако вплоть до текущего года знаменитости не спешили официально расторгать брак.

*Признаны иноагентами на территории России.