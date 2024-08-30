Игорь Крутой назвал причины нервного срыва Андрея Губина

Российский композитор Игорь Крутой поделился своими соображениями относительно причин нервного срыва у некогда сверхпопулярного певца Андрея Губина.

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На сцене Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в 2024 году звучали песни артиста, а сам он не выступает уже почти 20 лет.

Игорь Крутой вспоминает, как увидел молодого парня в "Утренней звезде" и сам нашел его номер телефона.

"И в дальнейшем его хиты шли от нашего продюсерского центра. Потом наступил момент, сложно бывает совладать со славой, всякие изменения происходят. Потом он потерял родителей", - рассказал он NEWS.ru.

Он отметил, что артист остался доволен концертом на "Новой волне". Но вернуться на сцену Губину будет непросто - даже при его большом желании.

"Ой, это непросто все. Чтобы что-то получилось, нужно и его желание тоже. И в конце концов надо где-то побороть болезнь, где-то забыть о ней", - заключил композитор.

Недавно певец представил свою новую песню "Покемон".