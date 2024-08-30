Орнеллу Мути чуть не сбил самокатчик в Петербурге

Легендарную актрису Орнеллу Мути, приехавшую с визитом в Санкт-Петербург, чуть не сбил ребенок на самокате. Видео инцидента опубликовал портал 78.ru.

Итальянская артистка выходила из отеля, когда по тротуару ей на перерез проехал молодой человек на самокате. Столкновения удалось избежать, а сама Мути отреагировала на случай с улыбкой.

Ранее появились сообщения о том, что в аэропорту потеряли багаж Орнеллы, однако эта информация была опровергнута.

Багаж Орнеллы Мути потеряли по пути из Рима в Санкт-Петербург

В Россию актриса приехала на открытие художника Никоса Сафронова.