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Орнеллу Мути чуть не сбил самокатчик в Санкт-Петербурге

Легендарную актрису Орнеллу Мути, приехавшую с визитом в Санкт-Петербург, чуть не сбил ребенок на самокате. Видео инцидента опубликовал портал 78.ru.

Орнеллу Мути чуть не сбил самокатчик в Петербурге
© globallookpress.com

Итальянская артистка выходила из отеля, когда по тротуару ей на перерез проехал молодой человек на самокате. Столкновения удалось избежать, а сама Мути отреагировала на случай с улыбкой.

Ранее появились сообщения о том, что в аэропорту потеряли багаж Орнеллы, однако эта информация была опровергнута.

Багаж Орнеллы Мути потеряли по пути из Рима в Санкт-Петербург

В Россию актриса приехала на открытие художника Никоса Сафронова.

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