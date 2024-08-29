У задолжавшего миллион ФНС Васильева обнаружили еще один долг

У компании историка моды и телеведущего Александра Васильева появился новый долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 722 тыс. 522 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Эта сумма добавилась к уже старой задолженности фирмы, о которой стало известно в марте 2024 года. Тогда сообщалось, что ООО «Лилии Александра Васильева» задолжало 1 млн 292 тыс. 837 рублей по налогам.

По данным Telegram-канала, ООО «Лилии Александра Васильева» занимается торговлей книгами и антиквариатом. Сейчас компания переживает финансовые трудности, поскольку ее выручка упала с 26 млн рублей до 745 тыс. рублей за год. Счета фирмы заблокированы ФНС из-за долга.

В конце октября 2023 года Васильев признавался, что находится в Анталье. Он уточнил, что у него нет работы в России, поэтому он зарабатывает деньги только за границей. Стилист добавил, что в России он находится «в черном списке».

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В декабре того же года в Москве отменили очередное мероприятие стилиста. Васильев планировал презентовать свою книгу «Сокровища кочевника» в книжном магазине «Москва».