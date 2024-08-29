Лена Ленина объяснила, зачем наняла адвоката Дурову

Писательница и светская львица Лена Ленина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что наняла русскоговорящего адвоката основателю Telegram Павлу Дурову.

«Все потому, что Павел Дуров не только гений, но и красавец, и встать грудью на его защиту должны все россиянки, находящиеся во Франции!» — заявила она.

По словам Лениной, нанятый ею адвокат считает, что Дурова «хотят развести на деньги» французские власти. Защитник планирует проследить, не станут ли богаче на несколько вилл в океане следователи, которые ведут дело предпринимателя.

Свой пост писательница подытожила фразой: «Влюбленные в Павла Дурова блондинки, объединяйтесь!»

Недавно адвокат Александр Добровинский назвал единственную страну, в которую может сбежать Павел Дуров. Он считает, что только Россия не выдаст миллиардера французским властям.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Во французской полиции заявили, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам.