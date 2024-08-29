Продюсер усомнился в успехе Губина в случае его возвращения на сцену

Продюсер Евгений Морозов усомнился в беседе с aif.ru, что певец Андрей Губин сможет собрать полный зал после возвращения на сцену.

«Возвращение его на сцену, зачем? Собрать зал на 5 процентов. Его гонорар неинтересен даже — 350 тысяч рублей», — заявил продюсер.

Морозов считает, что даже в свой пик популярности в 90-е Губин «был никому не нужен». Он заявил, что артист никогда не собирал кассовые концерты, несмотря на популярность его композиций.

«Это был тот самый неуловимый индеец, за которым никто никогда не бегал», — отметил Морозов.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признался, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными. Также певец жаловался, что его сердце бьется с перебоями.

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Страдающий неврологическим заболеванием 50-летний певец Андрей Губин заявил, что вернется на сцену, как только позволит здоровье.

«Я уверен, что я вернусь на сцену. Сейчас от меня это странно слышать, потому что я физически не в очень хорошей форме. Но я все время дома, я все время имею возможность что-то писать, поэтому очень сильно развился как автор», - сказал Губин в беседе с Telegram-каналом Mash.

Исполнитель хита «Мальчик-бродяга» заверил, что у него есть больше 100 заготовок, которых ему хватит на 10 полноценных альбомов. При этом Андрей подчеркнул, что за свою карьеру выпустил всего четыре.

«Мне предлагали деньги приличные за выступления, на Новый год, например. Я пока не соглашаюсь. Я все-таки на неплохом уровне в России работал….я не могу опускать собственную планку», - пояснил артист.

Губин также откровенно признался, что борется с болезнью уже 15 лет и иногда ему тяжело просто дойти до ближайшего магазина из-за спортивных травм детства и болей в позвоночнике.

Также артист рассказал, что недавно вернулся из Египта, где проводит много времени в маленькой деревне.

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В последний раз на сцене Андрей Губин был 19 лет назад — на пике своей славы. Поставить карьеру на длительную паузу артисту пришлось из-за тяжелого заболевания — левосторонней прозопалгии. Тогда ему парализовало половину лица и появились проблемы с дикцией. Все годы Губин всячески боролся с недугом, не выходил в свет и практически не давал интервью. Однако сегодня Super удалось тет-а-тет пообщаться со звездой 90-х перед его творческим вечером, который пройдет в рамках международного конкурса «Новая волна» в Сириусе в Олимпийском парке.

Выглядит артист, признаться, отлично, а звучит очень бодро. Все это несмотря на то что у него выявили проблемы с сердцем. Тем не менее певец не дает себе расслабляться: он ежедневно занимается спортом, а главное, верит в лучшее.

Хожу едва, сердце — мотор не тянет. Но я каждый день спортом занимаюсь. Меня проверили: я сдал анализы, думал, скажут рак. Но мне сказали: «Вы абсолютно здоровы». Люди с моими проблемами лежат дома, это просто моя жизненная энергия Андрей Губин

На сцену артист твердо намерен вернуться. Он с уверенностью говорит о том, что начнет издавать песни, как только «болячки закончатся». Материал, между прочим, уже написан — осталось только поработать с ним в студии.

Губин ведёт уединённый образ жизни и редко появляется на светских мероприятиях. В текущем году композитор Игорь Крутой предложил ему участие в фестивале «Новая волна» в Сочи, как сообщает Teleprogramma.pro. Певец согласился и посетил событие, посвященное его творческому пути.

Он изменил прическу и выбрал стильную одежду. Хотя он не исполнил свои песни, артист поделился советами с молодыми исполнителями, призвав их не бояться рисковать и искать свое место в мире искусства для достижения популярности.

Пользователи сети предполагают, что состояние Андрея улучшилось. Многие выразили свою поддержку и похвалили его. Он продолжает обращаться к врачам в попытке справиться с недугом. Тем не менее, его голос звучит с трудом, а на лице заметны усталость и морщины. Губин также сообщил о появлении новой возлюбленной.

Игорь Крутой рассказал, как договорился об участии Губина на «Новой волне». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Мне передали, что он хотел бы поговорить. И что он только может через Telegram говорить, поэтому Дурова надо освобождать! Я ему позвонил, позвал на завтрак, он приехал ко мне домой, поговорили и приняли решение в честь его юбилея сделать концерт», — заявил он.

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Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с aif.ru, что артисту Андрею Губину пришлось пить сильнодействующие препараты, чтобы подняться на сцену "Новой волны".

По словам Дворцова, Губин принимал лекарства, чтобы не испытывать болей. Как заявил продюсер, артист не хотел показаться слабым на публике.

"Он первым покинул свой концерт, ни с кем не фотографировался. Просто смотрел со стороны, как поют его песни другие артисты. У него точно не рак, какая-то другая болезнь, когда каждое движение, включая ходьбу, доставляет ему боль. Петь ему также не особо комфортно", — рассказал Дворцов.

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Певец Андрей Губин не сможет вернуться на сцену из-за своей болезни. На последних видео исполнитель выглядит безэмоциональным и скачет от мысли к мысли. Такое мнение выразил психиатр-нарколог Василий Шуров.

— Я считаю, что он должен лечиться, а на сцену он не вернется и ничего не споет. Сравните это с тем умницей Губиным, который был раньше, — острослов, журналист, футболист. И во что он сейчас превратился? Это все очень печально, — отметил врач.

По словам психиатра, у Губина наблюдаются изменения во внешности: его лицо стало серого оттенка и выглядит неестественно. Врач напомнил, что на одном из шоу он предлагал исполнителю пройти обследование, но тот отказался.

Шуров также отметил, что, вероятно, певец и ранее избегал визитов к врачам. Более того, в недавнем интервью Губин проявлял агрессию по отношению к журналистам.

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Прошедший в рамках фестиваля «Новая волна» творческий вечер Андрея Губина был нужен, несмотря на слухи о решении певца отказаться от мероприятия, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru. Сегодня эксперт увидел в певце «уже не то состояние, которые было даже лет пять-шесть назад», когда исполнитель выглядел нелюдимым, а съемки «проходили со злым лицом» и непониманием. Музыкант начал улыбаться и общаться с журналистами.

Критик вспомнил, как Губин в передаче Андрея Малахова сидел, «уткнувшись в стол, спрятавшись ото всех». У певца, по словам Бабичева, произошел психологический надлом, а сам он похож на «потускневшего и побитого жизнью парня».

Но даже при этих проблемах во всех интервью была какая-то лучезарность, насколько это возможно в его состоянии, пытался с юмором отвечать на вопросы, не боится журналистов, не бегает от них. <...> Есть легкий оптимизм, но не тот оптимизм, который выльется в возобновление творческой карьеры, — подытожил музыкальный критик.

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