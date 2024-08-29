Ирина Аллегрова решила завершить карьеру певицы

Народная артистка России Ирина Аллегрова собирается покинуть сцену. Есть вероятность, что ее выступление на «Новой волне» в Сириусе станет одним из последних.

Ирина Аллегрова поделилась своим решением с коллегами за кулисами международного фестиваля «Новая волна — 2024», сообщает «СтарХит».

Однако известно, что в ноябре Ирина Александровна примет участие в юбилейных концертах Игоря Крутого в качестве исключения.

Сольная музыкальная карьера певицы началась в 90-х. Ее первый альбом «Странник мой» вышел в 1992 году. Многие знают ее по хитам «Младший лейтенант», «Фотография 9/12», «Угонщица» и другим.

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Ранее появилась информация, что Ирина Аллегрова признана самой дорогой российской звездой.