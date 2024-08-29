Нил Янг отменил тур Crazy Horse

Канадский певец Нил Янг рассказал поклонникам о причинах отмены недавнего тура Crazy Horse во время конференции в Zoom.

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«Мое тело говорило мне не делать этого», — поделился музыкант.

Нил Янг рассказал фанатам подробности своего решения.

«У меня все было отлично, и мы двигались вперед. Всем нравились концерты. А потом, однажды утром, я просто проснулся в автобусе и сказал: «Я не могу этого делать. Я должен остановиться». При мысли о том, что я выйду на сцену, мне становилось дурно».

Нил Янг также поделился, что сейчас чувствует себя лучше и надеется, что Crazy Horse еще вернутся, пишет NME.

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