Бывшего мужа Алсу преследуют неудачи

Предприниматель Ян Абрамов, бывший супруг Алсу, потерял на бизнесе 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Канал ознакомился с доходами экс-супруга певицы. Он выяснил, что некоторое время назад бизнесмен владел девятью компаниями. На сегодняшний день три из них ликвидированы, из состава учредителей других пяти проектов Абрамов вышел, говорится в публикации.

«В сухом остатке у Абрамова остается одна работающая организация — ООО «Сан», в которой ему принадлежат 50% от общей доли. По данным бухгалтерской отчетности, в 2023 году прибыль компании ушла в минус на 309 тысяч рублей при нулевой выручке», — отметили авторы.

В минувший вторник СМИ сообщили, что Алсу и Абрамов официально развелись. Мировой судья участка №418 Пресненского района одобрил завершение брака исполнительницы и бизнесмена. Отмечалось, что обжаловать решение ни одна из сторон не собирается.

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Дети, 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль, останутся с матерью. Суд давал паре два месяца для примерения, однако это не помогло.