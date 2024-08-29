Шура рассказал о самом патриотичном певце России

Певец Шура (Александр Медведев) заявил, что в России появляется все больше патриотичных артистов, а самым патриотичным из них он назвал себя. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

С Шурой «МК» побеседовал на музыкальном фестивале в Сочи. Певец рассказал, что он счастлив изменениям, происходящим в российском шоу-бизнесе.

«Я доволен, что многие звезды стали исполнять патриотику. Она нужна», - подчеркнул Шура.

Он добавил, что уже много лет поет «самую патриотическую песню» - «Твори добро на всей земле». Шура подчеркнул, что также у него в репертуаре есть песни военных лет.

Ранее о патриотизме высказался певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Он назвал патриотизм «высшей формой любви», отметив, что это означает любовь к «одновременно миллионам и десяткам миллионов людей».

Новиков разгромил SHAMAN за недостаток патриотизма

В июле президент РФ Владимир Путин присвоил Дронову звание заслуженного артиста России. В указе о награждении подчеркивалось, что певец был отмечен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».