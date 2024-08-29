Арзамасова рассказала о разногласиях со своим стилистом

29-летняя актриса Лиза Арзамасова рассказала о работе со стилистом. Об этом сообщает mk.ru.

Лиза Арзамасова посетила презентацию нового сезона телеканала СТС через несколько недель после родов. Актриса пришла в белом платье, которое подчеркнуло стройность фигуры. По словам Лизы, ей помог собраться на мероприятие личный стилист.

«Мне, как молодой матери, непросто сейчас найти возможность куда-то прийти, и это здорово, что стилист Анастасия меня собрала», — высказалась знаменитость.

Лиза призналась, что иногда между ней и стилистом случаются разногласия. По словам актрисы, она любит экспериментировать и менять наряды за несколько минут до выхода.

«Бывает за минуту до выхода, что все рекомендации стилиста вдруг отходят на второй план и спонтанно возникает новая идея. Потом стилист ругается, смотрит мои фотографии и думает: «Ну, как же так, зачем я с этим человеком связалась?»», — пошутила Лиза.

Ранее актриса Лиза Арзамасова назвала материнство главным счастьем в жизни женщины.