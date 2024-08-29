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Продюсер Буйнова о состоянии певца на фоне слухов о госпитализации: «Свеженький»

Продюсер Александра Буйнова опровергла в беседе с РИА Новости слухи о госпитализации певца.

Продюсер Буйнова прокомментировала сообщения о госпитализации певца
© РИА Новости

Продюсер сообщила, что Буйнов приехал сегодня со съемок Первого канала и не испытывает проблем со здоровьем.

«Сейчас бодренький, свеженький, завтракает и поедет на другую съемку», — рассказала агент артиста.

29 августа Telegram-канал Mash сообщил, что Буйнова госпитализировали из-за рецидива онкологического заболевания. По данным издания, врачи якобы обнаружили у артиста новые опухолевые очаги после удаления новообразования.

Буйнова госпитализировали

Буйнов рассказывал, что ему диагностировали рак предстательной железы около 20 лет назад. В 2011 году исполнитель попал в стадию ремиссии. Певец заявлял, что сейчас делает «секретный укол» раз в полгода для профилактики и практически не переживает из-за рака. Певец признался, что считает болезнь наказанием за совершенные им поступки.

Буйнов признавался, что у него была возможность лечиться за рубежом. Знакомые артиста предлагали ему такую возможность, однако тот отказался. Певец был уверен в отечественной медицине.

Шоу-бизнес
Александр Буйнов
Первый канал