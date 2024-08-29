С Ивлеевой потребовали 4,6 млн рублей

С блогера Насти Ивлеевой потребовали почти 4,7 млн рублей за то, что она не смогла сняться в сериале из-за скандальной «голой вечеринки». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, знаменитость должна была стать одной из главных героинь сериала, который снимался компанией Team Films. Ивлееву утвердили на роль, заключили договор и выплатили предоплату. Однако после скандала с вечеринкой сняться в произведении она не смогла, а ее роль спешно нашли другую актрису.

Полученный от компании аванс Ивлеева не вернула. Кинокомпания потребовала его обратно с процентами — в общей сложности 4 млн 699 тысяч рублей.

Ивлеева выплатила долг ФНС после ареста ее шикарного автомобиля и квартиры

Напомним, что в начале августа у блогера образовался новый долг перед налоговой — в 3,7 млн рублей. Как сообщали СМИ, 9 августа она полностью погасила задолженность. До этого она отдала еще 20 млн рублей ФНС.