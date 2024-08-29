Названа самая дорогая звезда российской эстрады

Народная артистка Ирина Аллегрова стала самой дорогой российской звездой в этом году, ее выступление на корпоративе обойдется в 16,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Аллегрова редко поет на частных мероприятиях, тщательно подходит к выбору аудитории и выдвигает целый ряд условий. В частности, исполнение ею хитов, в том числе «Младшего лейтенанта» и «Фотографии 9/12», строго запрещено снимать и фотографировать, заведение, где она будет выступать, должно быть закрытым, а гости — строго по спискам.

Все это объясняет весьма высокий на российском рынке ценник: Аллегрова готова выступать за 16,5 миллиона рублей.

«Подсчитали, сколько других артистов вмещается в эту сумму: два Стаса Михайлова, четыре Jah Khalib, пять Михаилов Шуфутинских, десять Львов Лещенко, 11 Надежд Кадышевых и 23 Алексы», - отмечает Shot.

Ранее певица Ирина Аллегрова и ее помощники отметились серией конфликтов с журналистами в ходе музыкального конкурса «Новая волна», который прошел в Сочи с 22 по 27 августа. В частности, в последний день «Новой волны» представитель артистки ударил камеру работников издания StarHit.

«Королевские убытки»: сколько денег потеряли звезды вечеринки Ивлеевой

Также Аллегрова отказалась спускаться с лестницы, избегая внимания прессы, а уже стоя у автомобиля перед отъездом обратилась к одному из журналистов, который находился рядом с осветительным оборудованием, пообещав «наехать» еще сильнее, чем ранее это сделал ее помощник.