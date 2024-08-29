Бородина возмутилась слухам о синяках на теле

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухам о наличии больших синяков на теле.

Бородина опубликовала фото, на котором поклонники заметили темные пятна на руках, шее и ногах. Фанаты предположили, что это могут быть синяки. Телеведущая объяснила, что снимок сделан через состаренное зеркало.

«Ребят, вы реально не видите, что это зеркало состаренное?! Какие синяки?» — возмутилась телеведущая.

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1 августа Бородина показала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. На одном из снимков мужчина целует Бородину в шею. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Причиной слухов стало то, что у мужчины на фото из Instagram Бородиной есть такой же шрам, как и у участника программы. 3 августа Бородина подтвердила роман.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.