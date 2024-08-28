Эмин Агаларов показал любимый автомобиль 1974 года

Бизнесмен Эмин Агаларов снялся в кабриолете 1974 года. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© eminofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Эмин Агаларов позировал рядом с раритетным автомобилем-кабриолетом, стоимость которого начинается от 8 млн рублей. Он подчеркнул, что в этом году машине исполняется 50 лет, и она до сих пор в отличном состоянии.

«Это одна из самых любимых моих машин — Cadillac Eldorado 1974 года. С годами — только ценнее и любимее», — написал бизнесмен.

На днях Эмин Агаларов впервые показал интерьер своей виллы с видом на море.

Эмин Агаларов девять лет состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева. У экс-супругов трое общих детей: сыновья-близнецы Микаил и Али и девочка Амина. Пара рассталась в 2015 году. Певец признавался в интервью Ксении Собчак, что скрывал от семьи новость о разводе — родственники все узнали только из СМИ. Отец музыканта Араз Агаларов пытался отговорить сына от такого шага, но все же не смог его переубедить. По словам певца, его отношения с Алиевой только улучшились, когда они перестали быть мужем и женой. Артист рассказывал, что они часто созваниваются, обсуждая будущее детей и делясь своими переживаниями.

В июле 2018 года музыкант женился на Гавриловой, а в 2020 году супруги официально развелись, но через год воссоединились. У пары есть общая дочь Афина. По словам артиста, Гаврилова и Алиева не сразу наладили контакт, но потом смогли выстроить хорошие отношения, и иногда женщины с детьми вместе летают на семейный отдых.