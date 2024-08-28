Шоумен Лихачев обвинил Аллу Пугачеву в плагиате

Автор нашумевшего хита «Владимир Путин – молодец!» Олег Лихачев заявил о плагиате со стороны Аллы Пугачевой: по его мнению, песня Примадонны «Нас бьют, мы летаем» имеет явные сходства с его композицией «Орден Мужества посмертно».

По словам Лихачева, мелодия в припеве песни Пугачевой, вышедшей в 2014 году, схожа с его композицией, опубликованной годом ранее, передает «Московский комсомолец».

Он также отметил сходство в аранжировке и интонационно-мелодической структуре песен. Шоумен считает, что такое совпадение не может быть случайным и выразил надежду, что Пугачева поделится с ним частью гонорара за использование его музыкального материала.

«Желательно, чтобы Алла Борисовна делилась со мной роялти (компенсация за использование авторских прав). До суда доводить не хочется», – сказал Лихачев.

Однако шоумен признает, что доказать плагиат в суде будет непросто и потребует значительных финансовых затрат на проведение музыкальной экспертизы. Несмотря на это, он не исключает возможности обратиться в суд, если найдет спонсоров.