Рэпер Канье Уэст продал дом в Малибу за $21 млн

Рэпер Канье Уэст продал дом в Малибу на фоне установки дорогостоящих зубов. Об этом сообщает TMZ.

Канье Уэст смог завершить сделку по продаже недвижимости за $21 млн (около 1,9 млрд рублей). Впервые особняк выставили на продажу в 2021 году. Он собирался сделать из него бомбоубежище, чтобы прятаться от семейства Кардашьян, как тогда рассказывал его охранник.

На днях Канье Уэст установил золотые гриллзы стоимостью $850 тысяч (77,7 миллиона рублей). Рэпера с новой улыбкой засняли в аэропорту Сеула вместе с женой Бьянкой Цензори и детьми от бывшей супруги Ким Кардашьян.

Недавно пару подловили папарацци, когда супруги вместе с дочерью рэпера Норт направлялись в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Дэдпул и Росомаха». Цензори появилась на публике в молочном лонгсливе, который дополнила кепкой и черными босоножками на каблуках. Возлюбленная Канье Уэста нарушила правило Ким Кардашьян, которая запретила жене артиста носить откровенные наряды при ее детях.