Фотография Алсу после развода озадачила Божену Рынску

Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска обсудила в своем Telegram-канале новую фотографию певицы Алсу, на которой исполнительница предстала в сеточной блузе и джинсах. Она назвала грудь артистки «арбузной», добавив, что стилист должен был обратить внимание на позу. По словам Рынска, Алсу нужно уменьшить грудь, а не щеголять ей «в районе талии».

Ну ладно, у нас, нищих релокантов, нет денег на хорошего фотографа. Но у Алсу-то? Неужели стилист не мог подсказать, что на фото такие буфера не надо придавливать локтем. Они от этого еще более сползшими становятся. И фото, где арбузная грудь оказывается за пазухой, вообще публиковать не надо. Вообще, сейчас тренд удалять импланты, а свои собственные буфера уменьшать, а не щеголять ими в районе талии, — написала Рынска.

Ранее Алсу обратилась к подписчикам, сказав, что в ее жизни начинается новая глава. Таким образом артистка впервые прокомментировала развод с бизнесменом Яном Абрамовым.

Алсу впервые вышла на связь после развода

27 августа адвокат бизнесмена Александр Добровинский рассказал, что пара официально развелась после 18 лет брака. По его словам, наследники останутся жить с исполнительницей.