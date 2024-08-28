Певица Натали рассказала о возвращении на сцену после смерти мужа

Певица Натали прокомментировала информацию о том, что она возвращается на сцену после долгой паузы, которую исполнительница взяла после смерти мужа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что Натали взяла паузу в творческой деятельности после смерти мужа Александра Рудина, который ушел из жизни летом прошлого года. Однако недавно певица выпустила новую песню, а в СМИ появилась информация о том, что она возвращается к корпоративам. При этом сама певица отрицает, что брала творческую паузу.

«Я никуда и не уходила вообще... Как была работа, так и есть. После трагичных событий у меня никакого перерыва не было, кроме концерта в день похорон. У меня перерыв, как бы сказать, с телевидением и с интервью. Это приостановила. А работа — как раз то, что мне, в общем-то, помогало всегда», — заявила она.

Натали также добавила, что сейчас пытается работать в комфортном для себя темпе, поэтому поклонникам не стоит ожидать громких новостей.

«Действительно, вот только сольного концерта мне и не хватало... Нет, сейчас пока в спокойном режиме. На что хватает энергии, то и делаю. Получились клип и песня. А концерты потихонечку даю. Про цены, честно сказать, вообще не знаю. Этим всегда занимался директор, и продолжает заниматься. Меня сейчас это не очень волнует, я в другом режиме функционирую», — добавила певица.

Ранее Натали опубликовала новый клип и песню.