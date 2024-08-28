Продюсер высмеял Люсю Чеботину за отрезание волос на сцене

Отрезание волос певицей Люсей Чеботиной на сцене во время выступления на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» — всего лишь детский лепет, а не эпатаж, заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что подобное нельзя сравнивать с шоу, которые устраивали Мэрилин Мэнсон, Элис Купер, Оззи Озборн или Rammstein.

Это так себе эпатаж. У нас какой-то детский лепет, а не эпатаж на сцене, на эстраде. Разве можно сравнить эти поступки с шоу Мэрилина Мэнсона, Элиса Купера, Оззи Озборна или Rammstein? Эти артисты, по сути, сделали себе карьеру на шокирующих выходках на сцене, в рамках интервью, — пояснил Бабичев.

По словам критика, весь эпатаж остался в 1990-х годах, когда людям было все равно, что показывают на сцене и по телевизору. Сейчас же, уточнил Бабичев, все регламентировано, артисты боятся резких движений. Он обратил внимание, что это могут трактовать как угодно, а некоторые действия могут идти вразрез с Уголовным кодексом.

Можно ли назвать эпатажем, когда Лолита выходила из гроба? Можно ли считать эпатажем откровенные выступления Бориса Моисеева в 1990-е годы с намеком на социальную революцию? Или выступление Шуры на Дне защиты детей, когда он вышел на сцену в трусах и шортах? Если это можно назвать эпатажем, тогда это попадает в эту категорию, — заключил Бабичев.

Ранее Лолита призналась, что восхищается Чеботиной после ее перформанса на «Новой волне». Артистка отрезала волосы на сцене, когда исполняла кавер на песню «Пошлю его на...». Лолита отметила, что у нее «челюсть упала».