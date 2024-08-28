Телеведущий Андрей Малахов зарегистрировал новый канал. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», он открыл новое юридическое лицо «ТВ Хит Премьер» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей.

Малахову принадлежит 50% новой компании, а сам он занимает в ней должность генерального продюсера. Канал будет вести деятельность в области телевизионного вещания и исполнительских искусств. Кроме того, через это юридическое лицо телеведущий сможет продавать газеты и журналы.

Ранее Малахов стал президентом фестиваля современного кино «Талант». Он проходил в Апатитах Мурманской области, где родился телеведущий, и в Кировске. В мероприятии приняли участие крупные звезды российского кинематографа, в том числе Наталья Варлей, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова и другие.