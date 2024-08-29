Юлия Барановская сообщила о чрезвычайном происшествии в своем доме

Телеведущая Юлия Барановская сообщила в своем Telegram-канале, что ее особняк затопили соседи. На представленных кадрах видно, что в подвале вещи плавают в воде. По словам знаменитости, это произошло, когда она улетела с сыном Артемом в Астрахань.

В 10 утра я получила звонок с новостью, что наш дом затопило. Затоплен подвал, в котором находилось больше половины вещей: зимняя и летняя одежда, в том числе и пуховики, куртки, шубы, платья; обувь; коллекция моих медведей, которой 20 лет, — пожаловалась ведущая Первого канала.

Знаменитость отметила, что в помещении хранились семейные альбомы с фотографиями, техника и многое другое. Барановскую обрадовал тот факт, что вода была чистой и не кипяток. Друзья поспешили на помощь звезде.

Барановская ответила на слова Аршавина о том, что у нее нет личной жизни

Ведущая популярного шоу «Мужское/Женское» живет с тремя детьми, отцом которых является бывший футболист Андрей Аршавин. Барановская познакомилась с ним в 2003 году. Спустя 10 лет пара рассталась.

Ранее стало известно, что певица Пелагея потребовала у бывшего супруга вернуть ей деньги, потраченные на обслуживание их общего дома. По данным источника, пара купила его спустя год после свадьбы. Стоимость дома составляла 75 млн рублей.