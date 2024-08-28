Маршал рассказал о службе в армии

Заслуженный артист России Александр Маршал признался, что он проходил службу в армии в течение трех лет. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, два года он служил в Ставропольском высшем военно-авиационном училище, еще год — был оператором радиолокационной станции обнаружения и наведения. Певец уточнил, что присягу в училище он дал в 1974 году после выпуска из 10-го класса.

«Первый месяц службы дался особенно тяжело. Я тогда еще, можно сказать, не отошел от маминых пирогов, и сразу вперед и с песней. В армии было много всего такого, о чем я даже не подозревал: по два-три раза за ночь тревога, ранний подъем и дежурства, за которые нельзя не получить «пятерку». В крайний год, когда я служил оператором, у нас была воинская часть: десять человек солдат, три прапорщика и два офицера. Топили сами, готовили еду сами, еще и службу несли», — поделился Маршал.

В мае Александр Маршал рассказал о своем недавнем разговоре с пленным солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ), разочаровавшимся в действиях своей страны. По словам Маршала, из разговора он заключил, что в ВСУ есть «нормальные люди», которых заставили воевать.