Продюсер объяснил скандальное поведение Аллегровой на «Новой волне»

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что скандальное поведение певицы Ирины Аллегровой на музыкальном конкурсе «Новая волна» можно объяснить ее звездным статусом.

Дворцов считает, что Аллегрова ведет себя «агрессивно» из-за статуса звезды. По его мнению, у каждой звезды присутствует «корона на голове».

«Безусловно, это легенда, она творческая личность, она вчера не первый день выступала на «Новой волне». Вчера все были жутко злые, уставшие до безумия. У меня, на самом деле, к ней большое уважение как к творческому человеку, но корону нужно в любом случае приспускать и иметь уважение к людям», — заявил продюсер.

Дворцов отметил, что сам стал свидетелем плохого настроения Аллегровой. По словам продюсера, артистка не хотела спускаться по лестнице, ведущей к зрителям.

«Она хотела идти по другой, но ей сказали, что лестница одна, вы должны спускаться по ней. Она какое-то свое «фи» показала и пошла дальше», — отметил Дворцов.

28 августа стало известно, что певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами, которые следовали за ней до машины.