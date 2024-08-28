Продюсер Бабичев назвал самых эпатажных артистов России

Самыми эпатажными артистами России являются певцы Григорий Лепс и Сергей Шнуров, считает продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что самый эпатажный случай — выход Шнурова на сцену без одежды. По его словам, зачастую такие ситуации происходят, когда артисты позволяют себе лишнего.

Наверное, самый эпатажный случай, когда Сергей Шнуров вышел на сцену полностью голым. Это был самый эпатажный случай. Тот Шнуров и нынешний — два разных человека, в начале нулевых и то, что Шнуров делает сейчас. У нас весь эпатаж случается, когда артисты позволяли себе лишнего. Тут целая плеяда артистов: певицы МакSим, Глюк’оZа, выступления [Димы] Билана, [Владимира] Кузьмина, Лепса, — высказался продюсер.

По его мнению, можно набрать целую коллекцию. Он уточнил, что весь эпатаж происходит вопреки желаниям режиссеров-постановщиков и зрителей. Бабичев отметил, что сейчас подобного будет все меньше.

Он напомнил, что после выхода Ольги Бузовой в откровенном наряде на сцену 1 июня поднялась сильная шумиха. Как считает Бабичев, то, что можно было спокойно делать в 1990-е годы, сейчас находится под большим вопросом.

Общество изменилось. Люди болезненнее это воспринимают на свой счет, как будто их лично оскорбили вызывающим поведением. Скоро эстрада будет практически одинаковой, все будут выходить в одинаковых образах, петь одинаковые песни. Мне кажется, слово «эпатаж» будет запрещено, — заключил продюсер.

Ранее Бабичев заявил, что отрезание волос певицей Люсей Чеботиной на сцене является детским лепетом, а не эпатажем. Он отметил, что подобное нельзя сравнивать с шоу, которые устраивали Мэрилин Мэнсон, Элис Купер, Оззи Озборн или Rammstein.