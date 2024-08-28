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«Позволили лишнего»: продюсер назвал самых эпатажных артистов России

Самыми эпатажными артистами России являются певцы Григорий Лепс и Сергей Шнуров, считает продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что самый эпатажный случай — выход Шнурова на сцену без одежды. По его словам, зачастую такие ситуации происходят, когда артисты позволяют себе лишнего.

Продюсер Бабичев назвал самых эпатажных артистов России
© ТАСС

Наверное, самый эпатажный случай, когда Сергей Шнуров вышел на сцену полностью голым. Это был самый эпатажный случай. Тот Шнуров и нынешний — два разных человека, в начале нулевых и то, что Шнуров делает сейчас. У нас весь эпатаж случается, когда артисты позволяли себе лишнего. Тут целая плеяда артистов: певицы МакSим, Глюк’оZа, выступления [Димы] Билана, [Владимира] Кузьмина, Лепса, — высказался продюсер.

По его мнению, можно набрать целую коллекцию. Он уточнил, что весь эпатаж происходит вопреки желаниям режиссеров-постановщиков и зрителей. Бабичев отметил, что сейчас подобного будет все меньше.

Он напомнил, что после выхода Ольги Бузовой в откровенном наряде на сцену 1 июня поднялась сильная шумиха. Как считает Бабичев, то, что можно было спокойно делать в 1990-е годы, сейчас находится под большим вопросом.

Общество изменилось. Люди болезненнее это воспринимают на свой счет, как будто их лично оскорбили вызывающим поведением. Скоро эстрада будет практически одинаковой, все будут выходить в одинаковых образах, петь одинаковые песни. Мне кажется, слово «эпатаж» будет запрещено, — заключил продюсер.

Ранее Бабичев заявил, что отрезание волос певицей Люсей Чеботиной на сцене является детским лепетом, а не эпатажем. Он отметил, что подобное нельзя сравнивать с шоу, которые устраивали Мэрилин Мэнсон, Элис Купер, Оззи Озборн или Rammstein.

Шоу-бизнес
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Ирина Аллегрова
Дима Билан
Григорий Лепс
Сергей Шнуров