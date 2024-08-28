Ники Минаж выпустит делюкс-версию альбома Pink Friday 2

Рэперша Ники Минаж анонсировала в своих соцсетях выход делюкс-версии альбома Pink Friday 2. Обновленный лонгплей, получивший название Gag City Reloaded, увидит свет 13 сентября.

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На вопрос фаната, сколько будет новых треков в делюкс-версии, Ники Минаж ответила: «Я думала, что трех будет недостаточно. Семь — это слишком много. Так что… Возможно, где-то посередине».

Также рэперша подтвердила, что исполнит 2−3 песни с новой пластинки в своем туре Gag City Reloaded.

Пятый студийник Минаж Pink Friday 2, ставший продолжением ее дебютного альбома Pink Friday (2010), был выпущен в декабре 2023 года. Лонгплей сразу же занял первое место в чарте Billboard 200.

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