Недовольная Аллегрова и сапоги Киркорова: главные скандалы с «Новой волны»

27 августа в Сочи завершился музыкальный конкурс «Новая волна», который шел с 22 августа. Мероприятие собрало множество российских звезд, а такое скопление знаменитостей не может обходиться без конфликтов и курьезов. Главные скандалы конкурса — в материале «Рамблера».

Ирина Аллегрова и журналисты

Певица Ирина Аллегрова и помощники знаменитости активно конфликтовали с журналистами. В последний день «Новой волны» ее представитель ударил камеру работников издания StarHit. Инцидент случился, когда артистка приехала на фестиваль на черной иномарке. Выйдя из нее с сигаретой в руках, Аллегрова выругалась на журналистов, а ее представитель «врезал» по камере, что попало на запись. На другом видео помощники набросились на сотрудников прессы со словами: «То есть спрашивать не нужно?»

Позднее Аллегрова отказалась спускаться с лестницы, избегая внимания прессы, рассказывал Starhit. Как отмечает издание в Telegram-канале, она могла остаться недовольной, что другого, более незаметного, выхода со сцены нет.

Закончила серию конфликтов Аллегрова снова у автомобиля, когда уезжала: сотрудники СМИ следовали за исполнительницей по пятам. Когда певица подошла к двери своего авто, обратилась к одному из журналистов, который стоял с осветительным оборудованием, пообещав на них «наехать» еще сильнее, чем ее помощник, писал «Звездач».

Киркоров и сапоги

Другой курьез случился с поп-королем Филиппом Киркоровым. Starhit опубликовал видео, на котором надеть узкие сапоги ему помогают сразу шесть человек — взъем оказался слишком узким. Сам музыкант матерился и натужно пытался впихнуть ногу, переживая, что обувь порвется от усилий. Когда им все же удалось, Киркоров радостно крикнул, выбежал из гримерки и даже забыл взять пиджак.

Позднее певец рассказал журналистам, что они не успели сделать примерку и сапоги оказались малы. Кроме того, поменять обувь Киркоров уже не успевал, поскольку на снятие второго сапога потребовались бы не меньшие усилия, а его выступление уже объявили.

Кудрявцева и Лазарев

Певец Сергей Лазарев со сцены «Новой волны» пошутил, что телеведущая Лера Кудрявцева уже более 20 лет ведет конкурс, а также отметил, что она «до сих пор по нему сохнет». Как сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!», в ответ на это Кудрявцева закричала в микрофон.

«Какая же ты дрянь, Сережа Лазарев! Напомни еще раз всем мой возраст!» — с улыбкой прокричала она.

В ответ на это исполнитель пошутил, что Кудрявцевой всего 16 лет.

Крутой назвал конкурс невыгодным

Основатель «Новой волны» Игорь Крутой признался, что мероприятие невыгодно с финансовой точки зрения. Как сообщает NEWS.ru, он подчеркнул, что проект остается важным лично для него, поскольку это «сохранение лица».

«20 лет проект выходит в эфир. И если он не выходит, это значит, что со мной что-то случилось: или я обанкротился, или меня обанкротили», — подчеркнул композитор и продюсер.

Он отметил, что привезти свыше 1300 человек в Сочи из числа артистов и их персонала и разместить их в гостинице уже стоит огромных денег. Кроме того, затрат требуют оборудование зала и иные расходы.