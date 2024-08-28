Рудковская высказалась о романе Лепса с 18-летней

Продюсер Яна Рудковская призналась, что готова стать «феей-крестной» на свадьбе Григория Лепса с 18-летней Авророй Кибой. Ее слова передает «Пятый канал».

Знаменитость уточнила, что придет на свадьбу в том случае, если исполнитель ее пригласит. Также Рудковская не стала осуждать 62-летнего артиста за роман с молодой девушкой.

Продюсер напомнила, что сама состояла в отношениях, где была большая разница в возрасте. Первый супруг Рудковской Виктор Батурин был старше нее на 19 лет. Второй же муж, фигурист Евгений Плющенко, младше знаменитости на восемь лет.

Григорий Лепс впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Аврора Киба опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом. Девушка лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно».

Затем на премии МУЗ-ТВ влюбленные уже держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.

Недавно папарацци подловили Лепса с 18-летней невестой в Сочи, где проходит музыкальный конкурс «Новая волна». Влюбленные вышли в свет в образах белого цвета.