Шац* рассказал об отношениях с Лазаревой* после развода

В начале этого года стало известно о разводе Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой*. По словам шоумена, как бы он ни хотел, им с бывшей супругой не удалось остаться в дружеских отношениях.

Шац* уточнил, что у него было искреннее желание остаться другом для Татьяной, чтобы можно было обратиться друг к другу в любой момент, но у него не получилось этого сделать.

«Сейчас этого нет, к сожалению. Все, что касается детей, естественно, мы в полном объеме обсуждаем, а другая часть сейчас прикрыта. Пока так, но я надеюсь на то, что что-то изменится в этом вопросе. Очень надеюсь», — рассказал шоумен в интервью YouTube-шоу «А поговорить?».

Он также взял на себя часть вины за разрыв с Лазаревой*, но о чем конкретно идет речь, не стал уточнять.

Напомним, пара фактически рассталась еще в 2018 году. С тех пор артисты не живут вместе и общаются только по вопросам детей.

* Михаил Шац и Татьяна Лазарева признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.