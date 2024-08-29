Продюсер усомнился в успехе Губина после возвращения на сцену

Продюсер Евгений Морозов усомнился в беседе с aif.ru, что певец Андрей Губин сможет собрать полный зал после возвращения на сцену.

«Возвращение его на сцену, зачем? Собрать зал на 5 процентов. Его гонорар неинтересен даже — 350 тысяч рублей», — заявил продюсер.

Морозов считает, что даже в свой пик популярности в 90-е Губин «был никому не нужен». Он заявил, что артист никогда не собирал кассовые концерты, несмотря на популярность его композиций.

«Это был тот самый неуловимый индеец, за которым никто никогда не бегал», — отметил Морозов.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признался, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными. Также певец жаловался, что его сердце бьется с перебоями.

В августе Губин заявил, что записал не менее ста новых песен и готов вернуться на сцену, если позволит здоровье. Артист отметил, что не желает опускать планку, выступая не в полную силу из-за самочувствия.