Киркоров призвал молиться о здоровье Дружининой

Певец Филипп Киркоров в беседе с NEWS.ru призвал молиться за здоровье актрисы и режиссера Светланы Дружининой.

Киркоров назвал Дружинину удивительной женщиной и кинодивой со «стержнем».

«Она не последняя, но одна из последних величайших актрис, режиссеров в нашей стране. Дай Бог ей здоровья, моя дорогая», — заявил артист.

В августе РЕН-ТВ со ссылкой на источник сообщил, что Дружинину госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала Mash, актриса находится в реанимации. Отмечается, что у нее возникли проблемы с легкими на фоне онкологического заболевания.

Сама Дружинина заявила «Газете.Ru», что «нормально живет и работает». Она призналась, что ей надоели слухи об ухудшении состояния здоровья. Режиссер попросила «отстать» от нее.

19 июня Дружинина представила новые части приключенческой саги: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» в Российском культурно-информационном центре в Софии (Болгария).

На российские экраны первый фильм «Мир» вышел пятого октября 2023 года, а следующий под названием «Война» — 16 ноября того же года.