Певица Натали вдвое снизила ценник на корпоративы

Исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина» Натали намерена вернуться к выступлениям после творческой паузы и снизила ценник на корпоративы вдвое – до миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно о смерти мужа артистки Александра Рудина. По информации СМИ, тело 53-летнего продюсера было найдено на козырьке дома. В свою очередь певица Натали заявила, что ее муж умер из-за последствий перенесенного в 2021 году коронавируса. После трагедии Натали обратилась к поклонникам и пообещала не бросать музыкальную карьеру, однако сделала перерыв в выступлениях.

Недавно 50-летняя певица решила вернуться в шоу-бизнес и полноценно возобновить как концертную деятельность, так и выступления на корпоративах, снизив ценник.

«Если ранее пригласить звезду 90-х стоило около двух миллионов, то теперь ценник снизился до одного миллиона рублей. В Москве артистка готова спеть вживую за 500 тысяч рублей», - пишет канал.

При этом в райдере Натали по-прежнему перелеты бизнес-классом, Mercedes Bens с «водителем без лишних вопросов», а спиртное в гримерке – «по договоренности».